Вологодчина хочет за пять лет обучит первой помощи пять тысяч человек

Вологодское правительство разработало проект программы массового обучения навыкам первой помощи на 2026–2030 годы. Задача — к концу срока подготовить 5 тысяч человек (сейчас — 500) и 28 инструкторов вместо нынешних пяти.

Документ охватывает семь направлений: от просветительской работы и обучения до оснащения и вовлечения бизнеса. В приоритете — медики, педагоги, силовики, водители, сотрудники вредных производств и работодатели, то есть те, кто чаще других оказывается на месте ЧС.

Базой станет региональное отделение Российского Красного Креста. Число образовательных площадок вырастет с одной до трёх. При правительстве создадут координационный совет и методический центр, утвердят реестры инструкторов и организаций, а также перечень необходимых тренажёров. Контролировать исполнение ежемесячно будет областной Минздрав. Цель — снизить предотвратимую смертность и повысить продолжительность жизни.