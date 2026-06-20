Вологодская автоинспекция ловит пьяных за рулем

Госавтоинспекция в эти выходные проводит масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Особое внимание будет уделено водителям, передвигающимся по Сокольскому, Грязовецкому, Череповецкому, Сямженскому, Тотемскому и Верховажскому округам, а также городу Череповцу.

Если вы располагаете информацией о водителях, которые грубо нарушают ПДД или садятся за руль в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 112 или в анонимный чат-бот «ЗаБезопасность35» (max.ru/za_bezopas...

"Обычно в пятницу, субботу и воскресенье сотрудниками ДПС ежесуточно отстраняется от управления в среднем 18 пьяных водителей. Это 18 потенциальных виновников ДТП, которые могли бы причинить вред десяткам ни в чём не повинных людей", - сообщает Госавтоинспекция Вологодской области.