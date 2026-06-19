"Охотники за головами" предложат вологжанам работу

В Вологде 26 июня в Штабе общественной поддержки на Козлёнской, 2 пройдет федеральный этап ярмарки «Работа России. Время возможностей». С десяти утра до полудня здесь будут ждать ищущих работу. Десятки работодателей, от небольших местных фирм до крупных холдингов, проводят "охоту за головами".

Это экспресс-собеседования, после которых можно уйти с приглашением на работу. Здесь же организуют помощь в составлении резюме, консультации карьерных наставников и специалистов по мерам господдержки.

Отдельные зоны предусмотрены для участников СВО и членов их семей.

Вход свободный, с собой — паспорт и несколько копий резюме. Дополнительные вопросы по телефону: 8 (8172) 74-14-65. Возрастное ограничение — 16+.