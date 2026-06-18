Звезды хоккея красиво проводят Богдана Киселевича

Фото: ХК "Северсталь" ВКонтакте.

Звезды КХЛ сыграют в прощальном матче Богдана Киселевича. Матч пройдет в Череповце 29 июля.

Это будет благотворительный гала-матч Богдана Киселевича, который завершает спортивную карьеру.

ХК "Северсталь" сообщает: "Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина и один из самых титулованных воспитанников череповецкого хоккея официально завершит профессиональную карьеру. Разделить этот особенный вечер вместе с Богданом приедут друзья и партнёры по команде — хоккеисты, с которыми были сыграны сотни матчей, одержаны большие победы и пройден большой хоккейный путь".

Вместе с Богданом на лёд в прощальном матче выйдут звёзды КХЛ и NHL, Олимпийские чемпионы, обладатели Кубка Гагарина Вадим Шипачев, Михаил Григоренко, Григорий Панин, Никита Нестеров, Илья Сорокин, Павел Бучневич и другие. Точный состав участников появится чуть позднее. В программе вечера – торжественная церемония для игрока, гала-матч и различные развлекательные зоны для болельщиков.

Мероприятие (6+) пройдёт при поддержке компании «Северсталь» и ХК «Северсталь», родной команды Киселевича. Все собранные на игре средства будут переданы социальным и благотворительным организациям.