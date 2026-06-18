Ребенок поджег диван, но его и брата спасла 15-летняя сестра

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В Череповце 17 июня произошел пожар, который мог закончиться трагедией. В квартире было трое детей без взрослых. Но благодаря решительности старшего ребенка - 15-летней девочки, трагедии удалось избежать.

Около 10 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в квартире, расположенной на третьем этаже дома №13 по улице Маяковского.

На место происшествия выехали 18 спасателей, 6 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Однако, когда пожарные прибыли, огонь уже был потушен, а 15-летняя девочка и два ее брата в возрасте 8 и 5 лет покинули помещение.

Как выяснилось позже, младший из детей играл с зажигалкой, в результате загорелся диван. Старшая сестра не растерялась: она потушила пламя и вывела обоих мальчиков из задымленной квартиры на улицу.

Медики скорой помощи осмотрели всех детей. Старший из мальчиков получил небольшие травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Площадь пожара была минимальной и составила всего 1 квадратный метр - сгорели постельные принадлежности и подпорчен диван, частично повреждено напольное покрытие.