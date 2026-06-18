«Хотят ли русские войны»: бесплатный концерт пройдет сегодня на железнодорожном вокзале Череповца

Фото предоставлено областной филармонией.

Большой концерт-реквием прямо на железнодорожном вокзале Череповца даст Губернаторский оркестр русских народных инструментов. «Завтра была война…» — программа, состоящая в основном из военных песен, прозвучит 18 июня.

Это традиция: с 2013 года музыканты коллектива под руководством заслуженной артистки России Галины Перевозниковой проводят эту акцию в память о первом дне войны. 22 июня 1941 года с череповецкого вокзала Северной дороги отправился на фронт первый эшелон с добровольцами.

В программе концерта — мелодии войны, песни Победы. С импровизированной сцены прозвучат «Довоенный вальс», «Священная война», «Десятый наш десантный батальон», «Хотят ли русские войны» — произведения, ставшие символами эпохи.

Вместе с музыкантами Губернаторского академического оркестра русских народных инструментов Вологодской филармонии перед зрителями выступят ведущие солисты Череповца: Дарья Болотуева, Елена Пахолкова, Павел Пронин. В их числе покажет свои вокальные способности и совсем юное дарование: 13-летнему школьнику Яромиру Аксенчику доверили героическую песню «Три танкиста» и лирическую «С чего начинается Родина?».

Жизнеутверждающую точку в концерте тоже поставит Яромир: мальчик исполнит «Пусть всегда будет солнце». Эта легендарная композиция, знакомая с детства нескольким поколениям, прозвучит как символ надежды и веры в мирное будущее.

Начало концерта — в 18:30. Возрастное ограничение: 6+.