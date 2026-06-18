В крупнейшем округе Вологодчины - новый старый глава

Губернатор Вологодской области подписал распоряжение и назначил Юрия Жаворонкова временно исполняющим полномочия Главы Вытегорского округа К исполнению обязанностей руководителя муниципалитета Юрий Николаевич приступит с 1 мая. «Такое решение принял для повышения эффективности работы муниципалитета. Юрий Николаевич имеет опыт управления этой уникальной территорией, знает, какие вопросы требуют особого внимания, и умеет грамотно их решать. В настоящее время в составе областного Правительства он занимает должность заместителя Губернатора», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В Вытегорском округе Юрий Жаворонков будет контролировать реконструкцию аварийного дома на Галиотном переулке, завершение двухлетней программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, строительство дома для детей-сирот. Фото: Администрация Вытегорского округа ВКонтакте.

Депутаты Представительного собрания утвердили Юрия Жаворонкова в должности главы Вытегорского округа. В одном из крупнейших округов Вологодчины - новый глава.

Юрий Жаворонков утвержден в должности главы Вытегорского округа. На заседании Представительного собрания Вытегорского округа депутаты поддержали его кандидатуру. Согласно уставу, руководитель округа принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей и обозначил первые векторы развития территории. В своем обращении к жителям Юрий Жаворонков назвал предстоящую работу «плодотворной командной игрой». В фокусе внимания нового руководства — состояние дорог, доступность поликлиник и школ, а также адресная помощь пожилым и поддержка молодёжных проектов. Глава намерен выстраивать максимально открытый разговор с населением.

Напомним, губернатор Вологодской области подписал распоряжение и назначил Юрия Жаворонкова временно исполняющим полномочия Главы Вытегорского округа с 1 мая 2026 года, до этого он занимал должность заместителя Губернатора.

Перед ним были поставлены задачи контролировать реконструкцию аварийного дома на Галиотном переулке, завершение двухлетней программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, строительство дома для детей-сирот, капремонт Вытегорской школы №2 и многоквартирных домов.

Надо заметить,что до этого депутаты Представительного Собрания уже выбирали его главой Вытегорского района - 7 ноября 2024 года. Юрий Жаворонков тогда был заместителем главы Вологодского округа. А опыт руководящей работы он получил в Подмосковье.