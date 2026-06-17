За травмы питбайкера в Вологде будет отвечать отец

Мальчишка на питбайке врезался в гараж.

За травму питбайкера будет отвечать отец. Возбуждено уголовное дело.Как пояснили в региональном следкоме, 11 мая 47-летний мужчина дал покататься своему 13-летнему сыну на питбайке, который относится к категории мотоциклов, по дороге общего пользования. Парень ехал по улице Минская в Вологде.

«При осуществлении кругового движения по дороге ребенок совершил наезд на гаражный бокс и был травмирован, в последующем госпитализирован», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

В отношении отца потерпевшего ребенка возбуждено уголовное дело по статье за вовлечение несовершеннолетнего в совершении действий, представляющих опасность для жизни.