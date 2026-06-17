7,7 тысяч медицинских работников Вологодской области получают соцвыплату от отделения Соцфонда

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Региональное Отделение СФР ежемесячно направляет специальную социальную выплату 7,7 тысяч медицинских работников Вологодской области.

Кому положена такая мера поддержки? Она полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также медицинским работникам, занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

С начала 2026 года на эти цели Отделение Соцфонда по Вологодской области направило более 530 миллионов рублей. Размер выплаты - от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей.

В городах и селах области, где живёт меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей — для среднего медперсонала.

В населённых пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч человек — 29 тысяч рублей для

врачей и 13 тысяч рублей для среднего звена.

Если число жителей 100 тысяч и более размер составляет 18 500 рублей для врачей и 14 500 рублей — для среднего медперсонала.

«Медработникам не нужно никуда обращаться, подавать заявления или собирать справки.

Мы оформляем и направляем выплаты на основании данных профильных организаций, в

которых они трудятся. 21 июня — День медицинского работника. Хочется вместе с

поздравлениями выразить докторам, медсёстрам и младшему персоналу благодарность за

преданность своему делу, высочайший уровень профессионализма, неустанную заботу о

здоровье вологжан», — сказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области

Галина Королёва.