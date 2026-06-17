Вологжанка лишилась автомобиля по просьбе мошенников

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62-летняя вологжанка лишилась автомобиля из-за звонком доброжелателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником Роскомнадзора. Он был обеспокоен из-за утечки персональных данных и подозрительных операциях по банковскому счету женщины. Так что женщину стали спасать «уполномоченные лица». Так, вологжанке позвонил якобы сотрудник казначейства. Он заявил, что от ее имени мошенниками уже оформлена доверенность на автомобиль Belgee, и во избежание финансовых потерь транспортное средство необходимо срочно продать, вырученные средства будут помещены под защиту государства и впоследствии возвращены владелице.

Женщина продала свой кроссовер за 1 млн 750 тыс. рублей. Часть этих денег ушла на погашение автокредита, а оставшиеся 400 тыс. рублей она перевела на продиктованный счет.

По факту произошедшего следственным отделом № 1 УМВД России «Вологда» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.