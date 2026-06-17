В Вологде эвакуировали жильцов общежития из-за пожара

-

В Вологде подожгли общежитие: пожар произошел 16 июня. В начале десятого часа вечера в дежурную часть поступил звонок: на пятом этаже дома № 33 на улице Маршала Конева загорелась общая кухня. На место выехали восемь единиц техники, 32 пожарных.

Специалисты газодымозащитной службы немедленно приступили к эвакуации: при помощи дыхательных спасустройств вывели на улицу семь жильцов.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь уничтожил холодильник, мебель, повреждена внутренняя отделка, лопнули стекла. По предварительной версии, причиной случившегося стал поджог, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.