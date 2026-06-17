Череповчане круто отметали ножи

Череповчане с честью представили Вологодчину. Фото: ВКонтакте.

Кубок России по спортивному метанию ножа прошел в Казани. Вологодчину там представили мастер спорта международного класса Наталия Шустик и мастер спорта России Александр Зиновьев из Череповца. Их результат можно оценить как отличный.

Как сообщает областной Центр спортивной подготовки в ВКонтакте, спортсмены, представляющие Вологодскую область, завоевали пять медалей.

Наталия Шустик стала победительницей на дистанции 6 метров, а также серебряным призером на дистанции 7 метров и в скоростном метании.

Александр Зиновьев показал второй результат на дистанции 9 метров. Кроме того, он занял третье место на дистанции 8 метров.