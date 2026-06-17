Полоскалки на Сухоне стали брендом Великого Устюга

Великоустюгский проект «Полоскалка: культурный код сухонских берегов» (6+) получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В Великом Устюге с 27 июня начнётся второй полоскальный сезон.

Напомним, полоскалки – деревянные плоты, которые издавна и по сей день используются для стирки и полоскания белья, половиков и других крупных вещей.

Около полоскалки на реке Сухоне проведут не менее шести встреч, концертов и «ретрит-тусовку». «Все события будут проходить со стороны Дымковской слободы. Там уже установили полоскалку, которая магнитом притянет не только приверженцев речной стирки. Программа включает в себя познавательные мероприятия: выставку раритетной техники для стирки и глажки белья (трогать, сравнивать, пробовать разрешается!), цикл лекций «Посидим-поокаем» с местными краеведом и фольклористом, которые расскажут о роли реки в жизни Великого Устюга, а также её образе в традициях и обрядах Русского севера», – рассказал министр культуры Вологодчины Владимир Осиповский.

Проект реализуется в Великом Устюге второй раз. Его организует организация «Центр развития малых территорий «Журавель» - руководитель его необыкновенно талантливая и деятельная Антонида Смолина.

Цель проекта - создать в городе новое арт-пространство, закрепить представление о полоскалке как о многофункциональной площадке, а не анахронизме и пережитке прошлого. Во время мероприятий жители смогут с другого ракурса взглянуть на местные традиции, увидеть новые варианты использования полоскалок, провести время вместе и узнать новое о своём городе.

Для художников в рамках проект организуют пленэр. Тут же пройдёт концерт этно-проекта «ЛыкомШито» с мастер-классом игры на ложках и подручных инструментах. Всех устюжан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе (с 27 июня до конца сезона) и представить на суд жюри снимки, сделанные на любой местной полоскалке.

Ключевым событием проекта станет июльская ретрит-тусовка «Вайб на полоскалке», которая состоится 26 июля. В прошлом году она собрала десятки жителей, в этом организаторы ожидают не менее сотни. С самого утра местные модницы устроят дефиле: будет конкурс костюмов, смотр талантов и большая общая фотосессия.

Завершится сезон под конец лета. Праздник ожидается по-великоустюгски уютным: зрителей ждут выступления местных музыкантов, экспозиция из представленных на конкурс фотографий. В конце вечера все желающие смогут запустить по Сухоне биоразлагаемые водные фонарики, которые изготовят тут же из бумаги, свечей и небольших венков.

Проект реализуется в Великом Устюге второй раз. Его организует организация «Центр развития малых территорий «Журавель» - руководитель его необыкновенно талантливая и деятельная Антонида Смолина.

Цель проекта - создать в городе новое арт-пространство, закрепить представление о полоскалке как о многофункциональной площадке, а не анахронизме и пережитке прошлого. Во время мероприятий жители смогут с другого ракурса взглянуть на местные традиции, увидеть новые варианты использования полоскалок, провести время вместе и узнать новое о своём городе.