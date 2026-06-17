В отделении СФР по Вологодской области одобрили 31 тысячу заявлений на единое пособие

Фото: предоставлено Вологодским отделением Соцфонда РФ.

Единое пособие на Вологодчине получают родители 71 тысячи детей и более 800 женщин, вставших на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности. В этом году специалисты отделения Соцфонда одобрили 31 тысячу заявлений на единое пособие.

«Основным условием назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка по-прежнему является уровень материального благосостояния в семье. В этом году мы по-другому учитываем доходы родителей — необходимую минимальную сумму за год и алименты. Также скорректировано требование к статусу претендента на единое пособие как гражданина России: необходимо проживание в нашей стране не менее 5 лет, исключение составляют ветераны и участники специальной военной операции и члены их семей. С июля при рассмотрении права на пособие иначе будет оцениваться такая уважительная причина отсутствия доходов родителя как уход за престарелым человеком старше 80 лет — он должен быть членом семьи. Цель изменений в правилах назначения единого пособия — повышение адресности поддержки родителей. По сравнению с прошлым годом количество семей, которым мы назначили единое пособие в этом году, примерно такое же», — рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

С 22 мая текущего года вступили в силу изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. При этом заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трёх месяцев после окончания выплаты. Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие, и превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.