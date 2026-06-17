Музей традиционной культуры Китая вологданам нельзя посмотреть бесплатно в день бесплатного посещения музеев

Фото: сайт Вологодской областной картинной галереи.

В Вологодской картинной галерее пояснили, что Музей традиционной культуры Китая, экспозиция, открывшаяся на 2 этаже главного здания, не участвует в бесплатном дне. В день бесплатного посещения для жителей Вологодской области 17 июня вологжанам можно с бесплатным билетом посетить экспозиции с 10:00 до 18:00 в главном здании, Доме Корбакова, Шаламовском доме и Мастерской А.В. Пантелеева. К сожалению, в данной региональной программе не участвует Музей традиционной культуры Китая как вновь открывшаяся постоянная экспозиция. Это регламентирует региональное законодательство.

Но в третью среду месяца, то есть 17 июня, эту выставку смогут посетить бесплатно "лица, не достигшие 18 лет, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, а также члены многодетных семей", говорится на сайте галереи.