18-летнюю девушку доставили на операцию на вертолете в Вологду

Медики оперативно пришли на помощь. Фото: группа «СМ. Великий Устюг» в соцсети ВКонтакте.

На Вологодчине разбилась 18-летняя девушка. Она ехала на квадроцикле и не справилась с управлением. ДТП произошло 16 июня в 6 часов у дома № 93 на Советском проспекте в городе Красавино Великоустюгского округа. Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, она врезалась в припаркованный микроавтобус «Фольксваген Транспортер». Затем квадроцикл выехал с дороги и опрокинулся. Девушка ехала без шлема, она получила серьезные травмы.

Пострадавшую доставили на карете скорой помощи в Великий Устюг, в Центральную районную больницу.

Как сообщает группа «БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте, из Устюга пациентку экстренно транспортировали санавиацией в Вологду - ей потребовалось проведение сложной хирургической операции.

Как выяснилось, водительских прав на управление квадроциклом у девушки нет.