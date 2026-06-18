66 квартир построено для вологодских детей-сирот

В Вологде завершилась приемка жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиротам. Все 66 квартир расположены в одном многоквартирном доме. Специалисты регионального министерства строительства совместно с застройщиком провели детальный осмотр каждого объекта.

Жилье вологжане получат в одном из многоквартирных домов города.

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщила, что в предоставляемых квартирах выполнена чистовая отделка, сделан ремонт, уложено напольное покрытие, установлены натяжные потолки и поклеены обои, смонтированы сантехника, электрические плиты и системы пожарной сигнализации.

Отдельно отмечается, что все квартиры соответствуют нормативам и готовы к заселению. После оформления документов ключи передадут новосёлам.

«В нашем регионе обеспечение детей-сирот жильем идет в соответствии с планами: из 470 запланированных получателей квартиры и сертификаты уже получили 333 человека. Годовой план 2026 год а по этому показателю выполнен на 65%», - сообщили в Министерстве строительства Вологодской области.

В регионе с января по май было введено 212 тысяч кв. м жилья (38% от годового плана) - это один из ключевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».