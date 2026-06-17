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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:46

Мужчина погиб на вологодской турбазе на Белом оозере

Он выпал из лодки
Источник:kp.ru
Фото: Шедеврум.

Фото: Шедеврум.

ЧП случилось на вологодской турбазе. 16 июня в Вашкинском округе погиб отдыхающий.

По предварительной информации, в восьмом часу вечера в экстренные службы позвонили: на Белом озере в районе деревни Сидорово выпал из лодки и утонул 63-летний мужчина. До этого он отдыхал на местной базе отдыха.

Местные жители извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Точную причину смерти предстоит установить медикам, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.