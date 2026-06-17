Мужчина погиб на вологодской турбазе на Белом оозере

Фото: Шедеврум.

ЧП случилось на вологодской турбазе. 16 июня в Вашкинском округе погиб отдыхающий.

По предварительной информации, в восьмом часу вечера в экстренные службы позвонили: на Белом озере в районе деревни Сидорово выпал из лодки и утонул 63-летний мужчина. До этого он отдыхал на местной базе отдыха.

Местные жители извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Точную причину смерти предстоит установить медикам, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.