Вологодским педагогам поднимут оклады на 10%

Фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях

С сентября учителя, воспитатели, преподаватели и мастера колледжей и техникумов Вологодчины получат прибавку. Губернатор Георгий Филимонов объявил, что должностные оклады увеличат на 10%, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом.

После повышения средний учительский оклад в регионе достигнет 17,1 тысячи рублей. Это заметно выше, чем у соседей: в Архангельской области аналогичный показатель составляет 10,6 тысячи, а в Карелии — и вовсе 6,6 тысячи рублей.

Всего в образовательной сфере области занято более 21,4 тысячи педагогических работников. Фонд оплаты их труда в этом году вырос до 21,6 миллиарда рублей — годом ранее он составлял 20,3 миллиарда, а в 2024-м был 19,7 миллиарда.