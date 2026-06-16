В Вологде появится 40-метровое колесо обозрения

Глава Вологды Сергей Жестянников сообщил, что в городе появится колесо обозрения уже этим летом.

Колесо высотой около 40 метров будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, каждая кабинка - четырехместная, в ней будет система отопления и кондиционирования. Все колесо будет подсвечваться.

Как сообщается, ранее колесо в парке Ветеранов было высотой 27 метров. То есть сейчас оно будет больше почти в 1,5 раза.

"Монтаж конструкции начнется уже на следующей неделе", - сообщил глава города в прямом эфире, который состоялся сегодня, 16 июня.

«Долгожданный аттракцион запустим уже этим летом. Электросети уже подведены. Сейчас рабочие завершают котлован, идёт подготовка к монтажу 16 бетонных плит, на них в дальнейшем вмонтируют основание колеса обозрения», – отметил Глава Вологды Сергей Жестянников.

В работах задействовано более 10 единиц специальной техники – фронтальный погрузчик, экскаватор, каток, грузовики.