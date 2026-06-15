В деревне под Вологдой разбился юноша на питбайке

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Еще одно ДТП с участием водителя питбайка произошло под Вологдой.

ДТП случилось в субботу, 13 июня, в 2.08 в деревне Борисоглебское Вологодского округа. По предварительным данным управления ГАИ области, пострадал мужчина 2004 г.р., ехавший на питбайке.

Он ехал без прав. Его питбайк выехал на обочину, где юноша не справился с управлением и, вылетев с дороги, он врезался в дерево.

С травмами скорая помощь доставила его в Вологду, в травмцентр областной клинической больницы, потребовалась реанимация.