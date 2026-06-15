Демонические существа из древнегреческой мифологии выступят в Вологде

Фото: областная филармония.

Первый в России женский квартет саксофонов «Сирены» выступит в Вологде.

Но на концерте в Вологде всё же будет играть джаз. В благородном звучании сразу четырёх саксофонов вологжане услышат настоящие мировые хиты: джазовые стандарты, всеми любимую музыку к кинофильмам и мультфильмам, современные композиции, популярные мелодии и песни.

На сцене будут четыре молодых, красивых и талантливых девушки, чьё исполнительское мастерство подтверждено победами во всевозможных музыкальных конкурсах.

Они назвали себя «Сиренами». Как известно, это демонические существа из древнегреческой мифологии, верхняя часть тела которых была женской, а нижняя — птичьей. Сирены обладали прекрасными волшебными голосами, унаследованными от матери музы. Своими песнями они завораживали проплывающих мимо моряков.

Выступление пройдет в Филармоническом дворике 2 июля. Как говорят участницы квартета, этот вечер станет маленькой джазовой историей, написанной специально для Вологды.

Начало концерта в 19 часов. Возрастное ограничение: 12+.