Министр образования Вологодчины рассказала о первых стобалльниках

Министр образования Вологодчины рассказала о стобалльниках. Подведены итоги Единого государственного экзамена по истории, литературе и химии, который выпускники 11 классов сдавали 1 июня. Апелляцию можно подать только в течение двух дней.

«Стобалльный результат на ЕГЭ по истории продемонстрировали двое выпускников из города Вологды и Великоустюгского округа, 13 участников получили 100 баллов по литературе – это выпускники из Вологды, Череповца и Харовского округа. Ещё 12 выпускников получили максимальный результат по химии – из Верховажского округа, Вологды, Череповца, а также Вологодского многопрофильного лицея», – рассказала заместитель Губернатора – министр образования области Екатерина Целикова», – рассказала заместитель Губернатора – министр образования области Екатерина Целикова.

Так, по истории максимальный результат получили выпускники школы № 41 города Вологды и школы № 15 имени С. Преминина Великоустюгского округа.

По литературе отличились учащиеся Центра образования №32 и Общеобразовательного лицея «АМТЭК», школ № 34, № 9, № 20, № 27 и № 23 «ЦО имени И.А. Милютина» города Череповец, а также выпускники школ № 5, № 16, № 18, № 22 и гимназии № 2 города Вологды и Харовской школы имени В. Прокатова.

По химии 100 баллов набрали выпускники Вологодского многопрофильного лицея и лицея № 32, школ № 3, № 16 и № 29 города Вологды, лицея «АМТЭК» города Череповца и Верховажской средней школы имени Я.Я. Кремлёва.

Отметим, что по всем трем предметам выросла доля выпускников, получивших от 80 до 99 баллов. По истории этот показатель увеличился на 8%, по литературе – на 15%, по химии – на 7%.

Добавим, что государственную итоговую аттестацию по истории в основной день на территории региона сдавали 462 человека, по литературе – 233, а по химии – 667.

В министерстве образования Вологодской области напоминают, что подача апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА-11 по истории, литературе и химии возможна в течение двух рабочих дней после оглашения результатов.

Выпускники текущего года подают апелляцию в школу, выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.

В этом году апелляции о несогласии с выставленными баллами также рассматриваются в дистанционном формате. В пункт дистанционного участия в заседаниях апелляционной комиссии региона выпускник должен подойти в день и время, сообщенные секретарем апелляционной комиссии по телефону: 8 (8172) 75-30-23, доб. 342.