Стало известно о трех пожарах на Вологодчине из-за удара молнией

Грозы, прошедшие в Вологодской области в минувшие выходные, стали причиной трех пожаров. Как сообщает МЧС, возгорания от удара молнией произошли в трех районах.

Ночью в субботу, 13 июня, из-за удара молнии сгорел дачный дом в деревне Дедовец Кадуйского округа.

Днем 14 июня в Кириллове на улице Гагарина после удара молнии загорелся деревянный гараж.

Третий пожар произошел в Вологодском округе также днем 14 июня: там вспыхнуло отдельно стоящее дерево.

Единственным спасением строений от удара молнией специалисты называют молниеотвод.