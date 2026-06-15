Два дома и авто сгорели на Вологодчине из-за нагревшегося газового баллончика

В субботу, 13 июня, в деревне Мыс Верховажского округа произошел крупный пожар.

Подробности сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

69-летний мужчина приехал в деревню Мыс на машине и отправился по своим делам.

- Вернувшись через некоторое время, он увидел, что авто горит, а пламя перекинулось на ближайший нежилой дом. Мужчина незамедлительно сообщил о случившемся по телефону 112, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В итоге пламя охватило территорию в 108 квадратных метров. Огнем уничтожены автомобиль и два расположенных рядом нежилых дома.

Специалисты считают, что пожар возник из-за самовозгорания нагревшегося на солнце газового баллончика, который был в салоне авто.