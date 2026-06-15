Санавиация доставила в Вологду пострадавших в аварии с лосем

Трое мужчин попали в ДТП с лосем. Один из них погиб на месте.

Двух мужчин, получивших серьезные травмы, доставила санавиация в Вологду,

в областную клиническую больницу.

ДТП, которое произошло 14 июня на 47-м километре автодороги Лентьево — Бабаево — Борисово-Судское в Бабаевском округе. Мужчины ехали на автомобиле Chevrolet Lanos, за рулём находился водитель 2007 года рождения. Пассажир 2007 года рождения скончался на месте. Водитель и еще один пассажир, были доставлены в Бабаевскую ЦРБ.

«Было принято решение об экстренной реэвакуации пострадавших в Вологодскую областную клиническую больницу. Для этого задействовали реанимационную бригаду санавиации», - сообщает министерство здравоохранения Вологодской области.

Во время полета пострадавшим проводилась интенсивная терапия.

Напомним, в этом году появилась новая взлётно-посадочная площадка для санавиации вблизи областной столицы. Площадку оперативно обновили на улице Пригородной в деревне Абрамцево. Теперь время транспортировки пациентов от взлётно-посадочной площадки до областных клинических больниц стало значительно меньше.