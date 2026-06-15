В Вологде бесплатно покажут 14 спектаклей

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11 театральных коллективов приедут в Вологду. Здесь придет фестиваль уличных театров «Кружево историй».

С 19 по 21 июня в Вологде пройдет фестиваль уличных театров «Кружево историй». Ожидается 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Фестиваль станет частью событийного проекта «Лето Русского Севера». Спектакли можно посмотреть бесплатно всем желающим.

«Впервые такой фестиваль мы провели зимой, в Новогодние каникулы, и увидели интерес и позитивные отклики вологжан. Спектакли пользовались большой популярностью у зрителей В преддверии Дня Города решили сделать уже летнюю версию, но более масштабную, с большим количеством участников и локаций. С 19 июня улицы Вологды вновь станут площадкой для театральных представлений. Вологжане смогут увидеть выступления уличных театрах в популярных общественных местах, благоустроенных за последние годы. Все спектакли будут бесплатными», – прокомментировал глава Вологды Сергей Жестянников.

Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. 1

19 июня в 18:30 фестиваль откроется театрализованным шествием по аллее проспекта Победы, после чего на Кремлевской площади пройдет торжественное мероприятие. Здесь же выступит уличный театр «Театральные аферисты» из Санкт-Петербурга с постановкой «Карусель».

В 20:00 на Каменном мосту начнется спектакль «Белки в кругосветке» от уличного театра «АРТИСТ» из Череповца.

«Тема фестиваля 2026 года — «Сад отражений». Театр здесь понимается как зеркало души, а сам фестиваль — как целый сад, где каждое выступление становится новым отражением, а зрители — частью этого многоголосого ландшафта. При этом каждую из трех основных площадок мы постарались сделать уникальной. На Кремлевской площади разместятся основная сцена и творческая площадка «Карусель». Именно тут будут идти самые масштабные спектакли. В сквере у ЦУМа запланирована детская программа и выступления уличных артистов камерных форматов. На проспекте Победы и Каменном мосту запланированы выступления ходулистов и уличных музыкантов», – отметила руководитель МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» Галина Цыпкус.

Московский театр клоунады «Микос» покажет спектакль «Авиаторы» 20 июня на Кремлевской площади в 20:00.

Также в фестивале примут участие театр СоЛу (Санкт-Петербург), театр-улица «ЛАРАМБЛА» (Ростов-на-Дону), «Театральные аферисты» (Санкт-Петербург), Московский независимый уличный оркестр TINTO BRASS BAND, театр Vokrug (Санкт-Петербург), театр «АРТИСТ» (Череповец), театральная Компания «ЗаУглом», уличный театр HappyPeople и театр марионеток «Подо львом». С подробной программой театрального фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы отмечают, что при просмотре уличных спектаклей вологжанам необходимо соблюдать ряд простых правил. Спектакль лучше смотреть сидя, а не стоя, чтобы не заслонять обзор другим зрителям. На местах показов спектаклей будут оборудованы сидячие места, на Кремлевской площади отдельно будут установлены трибуны. Во время плохой погоды лучше пользоваться дождевиками, а не зонтами, чтобы не закрывать обзор. Также во время спектакля не стоит подходить к артистам.

Партнерами фестиваля уличных театров выступают Альфа-Банк, предприятие «АтАг», гостиница «Артиум» и интернет-провайдер «Клик».