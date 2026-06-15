В Вологде скончался бывший заместитель губернатора

В Вологде умер бывший замгубернатора Вячеслава Позгалева Владимир Касьянов. О дате похорон пока не сообщается.
22 июня ему исполнилось бы 72 года.
«Ушёл из жизни замечательный человек, прекрасный и любимый муж, отец, дедушка Касьянов Владимир Васильевич. Информацию даты, места и времени прощания сообщим позднее», - цитирует СМИ сообщение, размещённое на странице Владимира Касьянова в соцсетях.
Владимир Касьянов родился 2 июня 1954 года в деревне Кишкино Вологодской области. После окончания ВоГУ работал учителем истории. Был кандидатом исторических наук.
С 1994 года - на госслужбе, отвечал за связи с общественностью.
Выйдя на пенсию, занимался дачей, рыбалкой, спортом. Гордился внуками. В последнее время проходил лечение от онкологического заболевания.