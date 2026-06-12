Ирина Дубцова споёт «Вологду» на День города, а осенью приедет «Хор Турецкого»

Губернатор Георгий Филимонов анонсировал звёздных гостей предстоящих праздников в областной столице. Уже 27 июня на Дне города перед вологжанами выступит Ирина Дубцова. Глава региона назвал певицу потрясающей и пообещал, что со сцены обязательно прозвучит знаковая для региона песня «Вологда».

Но это не единственный музыкальный подарок. На начало сентября, по словам Филимонова, запланирован концерт «Хора Турецкого». Со знаменитым руководителем коллектива Михаилом Турецким уже достигнута договорённость. Таким образом, летне-осенняя афиша областной столицы пополнится сразу двумя громкими именами.

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