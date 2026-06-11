Суд не нашел в пьяном убийстве отягчающих обстоятельств

В Вытегре осудили 44-летнего жителя поселка Горный Ручей за убийство ножом. 7 февраля 2026 года мужчины поссорились. Хозяин дома нанес 50-летнему брату жены удар кухонным ножом в шею. Тот смог выйти на улицу, но потерял сознание у соседнего дома. Он истек кровью. Родственника судили по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В суде он заявил: «За день до происшествия сильно выпивал, ничего не помню, но вину признаю».

Вытегорский районный суд признал его виновным. "С учетом обстоятельств и степени общественной опасности преступления, данных о личности убийцы, смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств ему назначили 8 лет колонии строгого режима", сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Некоторые сми недоумевают: с каких-то пор суды не находят в пьяном убийстве отягчающих обстоятельств.