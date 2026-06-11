Вологодская ликерка продается в лоте стоимостью 7,8 млрд рублей

Вологодский ликероводочный завод «Русский север» выставлен на торги. Росимущество разместило уведомление на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» о продаже лота.Торги должны состояться 17 июня.

Напомним, ранее завод принадлежал алкогольной компании Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. НРо выяснилось, что бизнесмен финансово поддерживал ВСУ и активы были конфискованы, а затем переданы о иску Генеральной прокуратуры был передан в собственность государства.

Вместе со 100% вологодского завода продаются и другие конфискаты: ООО «Крымский винный дом», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт качества» и ООО «Традиции успеха». Общая цена лота 7,8 млрд рублей.