Два риелтора обманули администрацию Череповецкого округа на 6,5 млн рублей

Две череповчанки обманули администрацию на 6, 5 миллионов Они получили условный срок. Они совершили мошенничество в особо крупном размере. В Череповце вынесен приговор. Два риелтора совершили мошенничество при решении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Дело в том, что администрация Череповецкого округа закупала благоустроенное жилье для переселения граждан. И женщины решили поучаствовать в торгах: они предоставили в орган местного самоуправления подложные документы, на основании которых в последующем были проведены торги и заключены муниципальные контракты по завышенной, выгодной злоумышленницам, стоимости.

"В результате умышленных преступных действий на счет обвиняемых поступило более 6,4 млн рублей из средств местного бюджета", - сообщили в региональном следкоме.

В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, на имущество родственников обвиняемых наложен арест на сумму в 5,3 млн рублей.

Приговором суда обе женщины признаны виновными и приговорены к 3 годам условного срока. При этом в пользу администрации округа с них взыскана сумма в размере почти 6,5 млн рублей.