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В связи со стартом работ в ночь с 11 на 12 июня Мяснорядский мост будет полностью закрыт для транспорта и пешеходов. Также будут закрыты пешеходные переходы через ул. Козленскую с обеих сторон переправы со стороны ул. Марии Ульяновой и ул. Мира. Объезд для автомобилей возможен по улицам Марии Ульяновой, Лермонтова, Сергея Орлова и Мира. Обход для пешеходов – по улицам Марии Ульяновой и Герцена или Марии Ульяновой, Каменный мост и Мира.

Также на время ремонта изменится маршрут автобуса №43. Он будет курсировать в обоих направлениях по улицам Герцена – Предтеченская – Козленская – Марии Ульяновой и далее по маршруту.

По контракту ремонт Мяснорядского моста рассчитан на два года. В 2026 году будут завершены работы с опорами, пролетными строениями и асфальтовым покрытием, после чего переправу откроют для транспорта. В 2027 году завершится благоустройство и финальные работы на мосту.

Стоимость работ составит 217 млн рублей. Подрядчик приступил к переустройству сетей с 4 июня. С 12 июня начинается подготовка к демонтажным работам и завоз необходимых материалов.

Мяснорядский мост отремонтируют комплексно, включая опоры и пролетные строения. Также будут обновлены дорожное покрытие и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж современного освещения и модернизация существующих инженерных систем.

Мяснорядский мост — старейшая переправа в Вологде, связывающая улицы Козлёнскую и Мира. Любопытно, что до 1963 года мост был деревянным. В 1963 году его заменили на современную конструкцию. Назван по историческому Мясноряду — месту торговли мясом.