Живые лососи из Вологодчины отправятся в Карелию

Россельхознадзор согласовал перевозку живого груза. Почти 30 тысяч лососей отправятся с рыбозаводов Вологодчины в Карелию.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления ведомства.

Специалисты проведут обязательные карантинные мероприятия при погрузке и в пункте назначения. А чтобы случайно не завезти инфекцию, продезинфицируют даже колёса и ходовую часть автотранспорта.

Карелия — один из лидеров России по выращиванию радужной форели и атлантического лосося. Но не намерена останавливаться на этом.

Перевозка живых лососей — лишь один из многих маршрутов, которые согласовало управление. За пять месяцев 2026 года ведомство рассмотрело 333 заявки на перемещение животных. Чаще всего вологодские аграрии отправляют в другие регионы крупный рогатый скот, свиней и птицу. Но бывают и более экзотичные грузы: олени, лошади, павлины, львы, тигры и даже дикобразы. Теперь в этот список добавились 29 тысяч лососей.