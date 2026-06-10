Экс-губернатор похвастался первыми домашними огурчиками

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Похудевший Олег Кувшинников похвастался огурцами. Правда, не раскрыл секретов их выращивания и даже не назвал сорт. Фотографии из домашней теплицы он разместил на своей странице ВКонтакте.

"Первые домашние огурцы пошли. Заглянул в теплицу, а там уже готовый урожай - хоть сейчас бери и делай салат. Спелые, ароматные молодые огурчики!"

Олег Александрович сравнил вкус тепличных с покупными и сделал однозначный вывод: "После зимних покупных вкус своих - просто непередаваемый!"

Олег Александрович и ранее размещал дачные снимки - обычно он помогает своим родителям, садит и выкапывает картошку.