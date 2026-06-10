20-летняя девушка попала под иномарку в Вологде

Иномарка сбила пешехода в Вологде.

В Вологде водитель иномарки сбил на "зебре" 20-летнюю девушку. ДТП произошло 9 июня в 12:35 у дома № 50 в Техническом переулке.

За рулем находился 23-летний водитель. Автомобиль «Хендай Акцент» двигался со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Воркутинской. Девушка 2006 года рождения шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Она осталась жива, но получила различные травмы. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу.

В Вологде водитель иномарки сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку