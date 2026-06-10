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НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:36

Иномарка упала с моста под Вологдой и загореласть

Водитель отказался от госпитализации
Источник:kp.ru

9 июня 2026 года в 00:15 минут на 19-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» в Вологодском округе автомобиль «Шевроле» слетел с моста в русло реки Ёмы и загорелся. Водитель выжил.

По предварительным данным, за рулем находился 46-летний водитель. Он двигался со стороны Череповца в направлении Вологды. Автомобиль выехал на разделительную полосу, при возникновении опасности не снизил скорость и слетел с моста.

Водитель иномарки получил различные травмы, на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Но от госпитализации мужчина отказался.