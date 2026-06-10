Суд признал брак погибшего на СВО вологжанина фиктивным

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в феврале 2025 года 34-летний житель Великого Устюга за неделю до заключения контракта и ухода на СВО зарегистрировал брак со своей 30-летней знакомой. Он погиб. И только тогда родственники узнали о том, что у него есть жена.

При проверке, проведенной Великоустюгской межрайонной прокуратурой: она выяснила, что брак был фиктивным и без намерения создать семью: они вместе не жили, планов на будущее не строили, их близкие родственники и знакомые о браке не знали.

Прокуратура подала в суд иск о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Великоустюгский районный суд требования удовлетворил.