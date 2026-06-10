Мошенники прикидываются энергетиками в социальных сетях

На Вологодчине действуют мошенники, скрывающиеся под видом энергетиков. .

Как сообщает ООО «Северная сбытовая компания», они создают закрытые группы или чаты в мессенджерах, маскируясь под официальные каналы. Их цель - получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Так, злоумышленники сначала приглашают в чат с названием и логотипом энергосбыта. В описании используются слова «перерасчёт» или «корректировка», указываются ФИО и даты рождения участников чата. Далее присылают сообщения о необходимости срочно подтвердить личные данные — якобы для корректности и исключения ошибок при перерасчёте. При этом используют фальшивого бота, через которого человек передаёт доступ к аккаунту на Госуслугах.

Обычно мошенники отвечают на задаваемые вопросы, для убедительности ссылаются на приказы Минэнерго, убеждают в необходимости перерасчёта и требуют код доступа.

Как сообщает пресс-служба Северной сбытовой компании, кк сотрудники никогда не создают общих чатов в мессенджерах, не направляют ссылки для перехода, не запрашивают коды из СМС и паспортные данные.

Всю информацию по вашему лицевому счёту можно проверить в личном кабинете клиента lk.sevesk.ru, в мобильном приложении «Личный кабинет ССК» или в личном кабинете для единого счёта за ЖКУ epd.sevesk.ru.