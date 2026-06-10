Пожар в торговом центре Вологды начался с третьего этажа

Пожар начался с третьего этажа.

Вчера горел торговый центр в центре Вологды. По словам очевидцев, горели крыша и чердак здания на улице Мира, 22. По словам пожарных, очаг возгорания находился на третьем этаже.

Как сообщили в МЧС, вызов пожарных поступил около половины шестого вечера 9 июня. На место выезжали 32 специалиста и 10 единиц техники.

Все люди, находившиеся в торговом центре, покинули помещения до приезда огнеборцев, никто не пострадал.

Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Огонь повредил крышу, деревянные перекрытия, а также внутреннюю отделку помещений третьего этажа.

Причина пожара пока не установлена, работают эксперты.