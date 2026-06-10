Частный инвестор намерен застроить центр Вологды

Центр Вологды застроит частный инвестор. Инициатором подготовки документации по планировке территории является Смбат Серёжаевич Аракян. Работы будут финансироваться за счёт его собственных средств.

Глава областной столицы Сергей Жестянников подписал постановление «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – Чехова – Предтеченская». Это пространство напротив ТЦ "Звезда".

«Осуществить подготовку документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – Чехова – Предтеченская. Утвердить прилагаемое задание на разработку документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – Чехова – Предтеченская. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для разработки документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира – Чехова – Предтеченская», — написано в документе.

Согласно постановлению, в центре города должны быть возведены музейный комплекс площадью 8 тысяч квадратных метров, нежилое здание площадью 800 квадратных метров и два очистных сооружения дождевой канализации закрытого типа проектной мощностью от 170 – 500 литров в секунду.