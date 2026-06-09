В центре Вологды горел торговый центр

В областном центре горел торговый центр. 9 июня 2026 года в Вологде произошло возгорание кровли торгового центра «Прага» по адресу улица Мира, д. 22.
Как сообщает МЧС, сигнал о возгорании поступил в 17:43, в 17:59 возгорание локализовали, в 18:35 — ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 45 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека, 16 единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.