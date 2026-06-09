В центре Вологды горел торговый центр

Фото: https://35.mchs.gov.ru/

В областном центре горел торговый центр. 9 июня 2026 года в Вологде произошло возгорание кровли торгового центра «Прага» по адресу улица Мира, д. 22.

Как сообщает МЧС, сигнал о возгорании поступил в 17:43, в 17:59 возгорание локализовали, в 18:35 — ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 45 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека, 16 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.