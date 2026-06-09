В Устюжне врачи спасали мужчину после укуса змеи

В Устюженском округе произошло первое в этом сезоне нападение змеи на человека. Местный житель отправился на рыбалку, укус от заметил только после возвращения с нее - на ноге увидел характерные следы зубов.

Мужчина обратился в приемное отделение Устюженской районной больницы.

По его словам, он даже не видел змею.

Медики оперативно приняли решение о госпитализации мужчины в реанимационное отделение. Врачи незамедлительно приступили к профилактической терапии, чтобы предотвратить аллергическую реакцию и другие осложнения.

В итоге состояние пациента удалось стабилизировать. Через сутки его выписали из больницы — он отправился домой в удовлетворительном состоянии.

Врачи подчеркивают: при любом подозрении на укус змеи необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.