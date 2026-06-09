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НовостиОбщество9 июня 2026 19:44

Водителей без прав на Вологодчине ездит больше, чем пьяных

Но одно не исключает другого
Источник:kp.ru

В понедельник, 8 июня, в Вологодской области сотрудники ГАИ отстранили от управления транспортом 13 пьяных водителей и 24 - без прав.

Также за сутки зарегистрированы 38 ДТП с материальным ущербом и две аварии, в которых трое человек получили различные травмы. 104 водителя привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности, еще 15 - за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числедетей.

Кроме того, 43 пешеходам -нарушителям полицейские выписали протоколы. А еще сотрудники Госавтоинспекции оформили 10 актов по недостаткам, выявленным в содержании автодорог.