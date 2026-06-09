Три самолета патрулируют леса Вологодской области

Из-за установившейся сухой погоды в ряде районов Вологодской области увеличили объемы авиационного патрулирования лесов, сообщает министерство лесного комплекса области.

Для мониторинга ситуации с воздуха в этом пожароопасном сезоне арендованы три воздушных судна — Цессна и Ан-2. Они базируются в Череповце, Великом Устюге и Белозерске. Всего запланировано 617 летных часов, что на 43% превышает показатели прошлого года.

По данным ведомства, сейчас IV класс пожарной опасности зафиксирован в Вологодском, Грязовецком, Сокольском, Междуреченском и Усть-Кубинском округах. На остальной территории региона действует III класс. Несмотря на напряженную обстановку, на сегодняшний день возгораний на землях лесного фонда не зафиксирован

На территории области уже введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено поджигать траву, сжигать мусор и разводить костры.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах выросли почти вдвое:

- для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей;

- для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Контроль за лесопожарной обстановкой в регионе ведется по четырехуровневой системе. Она включает космический мониторинг, авиационное и наземное патрулирование, а также сеть из 237 камер круглосуточного видеонаблюдения. Вся информация стекается в Региональную диспетчерскую службу.