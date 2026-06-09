Вышку связи придется демонтировать на дачном участке в Вологде

Вологодский суд обязал оператора демонтировать вышку сотовой связи в СНТ «Труд», что в районе льнокомбината. Ее возвели на одном из дачных участков, но сосед возмутился.

62-летний пенсионер подал в суд, заявив что сооружение опасно: оно нависает над дорогой, угрожая здоровью его и других садоводов.

Как было установлено в суде, в марте 2023 года оператор и сосед истца заключили договор аренды земельного участка. В результате на земельном участке мужчины была возведена 35-метровая вышка связи.

Экспертиза подтвердила, что вышка была возведена с нарушениями норм проектирования. В суде эксперт подтвердил, что вышка создает угрозу жизни и здоровья граждан.

«Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда удовлетворила требования вологжанина и обязала оператора демонтировать опасное сооружение», - уточнили в областном суде.