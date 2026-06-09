Предприниматель, знакомый многим вологжанам, скончался от удара в живот. Те, кто ездил на озеро через Телячьево и платил за проезд, знали этого мужчину. Чтобы проверить законность поборов, его действия проверяла прокуратура. Она не нашла ничего предосудительного. И плата за проезд взлетела. А сейчас он мертв.

Вечером 6 июня 52-летний подозреваемый, находясь в деревне Телячьево рядом со своей дачей, из-за неприязни к 73-летнему местному жителю ударил его ногой в живот. Пока скорая ехала, он умер.

Фигуранта задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Фигуранта задержали и допросили, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщает областное управление Следственного комитета.