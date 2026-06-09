В Вологде готов к открытию первый в России музей традиционной китайской культуры

Глеб Мазурков и Георгий Филимонов. Фото: ВКонтакте, страница Георгия Филимонова.

В Вологде откроют первый в России Музей традиционной культуры Китая.

Масштабное событие пройдет в среду, 10 июня, в Международный день диалога цивилизаций.

Экспозиция займет второй этаж Вологодской областной картинной галереи на улице Мира. Автором концепции Музея традиционной культуры Китая является член Союза художников декоративно-прикладного искусства РФ, почётный член Исинской отраслевой ассоциации керамики Глеб Музруков. Он же автор и куратор этого уникального проекта.Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Экспозицию откроем с участием делегации Китайской Народной Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем. Ожидаем прибытия гостей", - сообщил губернатор.

Музей познакомит вологжан и гостей областной столицы с различными направлениями китайской культуры:

- историей и культурой провинции Шэньси; - знаменитой исинской керамикой; - китайской живописью и искусством каллиграфии; - традициями Шаолиня и боевых искусств.