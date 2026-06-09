Череповчанка ограбила вологодский дом по наводке на более чем полумиллиона рублей

Жертва преступления пошла на дело. Прокуратура города Вологды поддержала государственное обвинение в отношении 19-летней уроженки Череповца. Она обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже по предварительному сговору. Сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

В ноябре 2025 года девушку обманул мошенник: она продиктовала код из смс-сообщения. Звонивший предложил ей проникнуть в один из жилых домов Вологды и похитить оттуда деньги и ювелирные украшения, чтобы якобы предотвратить оформление кредитов на её имя. Девушка согласилась и вступила с неустановленным лицом в преступный сговор.

В итоге декабре 2025 года обвиняемая прибыла к дому на Парковом переулке. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она перелезла через забор, проникла через окно внутрь и похитила 175 тыс. рублей наличными, а также золотые украшения на сумму более 400 тыс. рублей.

Вологодский городской суд назначил нарушительнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Исковые требования потерпевшего удовлетворены частично: с виновной взыскано 145 тыс. рублей в счёт возмещения материального ущерба.