Под Вологдой автомобилист сбил женщину на велосипеде и уехал

ЧП случилось на пустынной дороге.

Автомобилист сбил велосипедистку. ДТП произошло 7 июня в 10:47 на девятом километре автодороги Лесково – Дикая – Горка в Вологодском округе.

Неизвестный вна автомобиле не выдержал боковой интервал. Женщина 1981 года рождения ехала попутно на велосипеде «Форвард» по правому краю проезжей части. Велосипедистка получила различные травмы. Карета скорой помощи доставила пострадавшую в областную клиническую больницу № 1, она была госпитализирована.

Водитель машины скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции разыскивают нарушителя, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.